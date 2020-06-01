Глава Минстроя прокомментировал возможность заморозки тарифов ЖКХ

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев во время брифинга рассказал о том, что рассматривается возможность временной заморозки тарифов ЖКХ. То есть с 1 июля их могут не повысить, но это повлечет ряд проблем.

«Есть на сегодняшний день инициатива, связанная с тем, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услуг ЖКХ, соответственно, не увеличивать платежи населения. И это тоже очередной вызов, который на сегодняшний день существует. И если такое решение будет поддержано, мы понимаем, что достаточно серьезная проблема может возникнуть", - сказал министр.

Проблемы связаны с тем, что управляющие компании несут дополнительны траты из-за дезинфекции подъездов, пишет РИА Новости.

«Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить», - сказал Якушев.