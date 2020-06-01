Пензячка просит обеспечить безопасность на обновленной набережной

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В редакцию информационного агентства обратилась пензячка с просьбой обратить внимание мэрии на обеспечение безопасности на набережной реки Суры в центре города.
«Новая набережная чудесна, но там недалеко до беды из-за отсутствия хоть каких-нибудь ограждений. До первого случая, не дай Бог, трагического. Ребятня катается на велосипедах, роликах, рискуя упасть в воду. У одной девочки нырнул и утонул скейт. А любопытных малышей так и тянет к кромке!» - написала она.
Также девушка попросила поставить светофор на перекрестке ул. Славы и Урицкого, ведь на этом участке дорогу переходит множество людей, направляясь на обновленную набережную.
«А еще было бы неплохо увеличить количество урн – сейчас их маловато для такого количества лавочек, и они переполнены уже к вечеру. А так набережная отличная! Спасибо за прекрасное место отдыха!» - добавила она.
Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, в котором будут отражены предложения пензячки.