Пензячка просит обеспечить безопасность на обновленной набережной

В редакцию информационного агентства обратилась пензячка с просьбой обратить внимание мэрии на обеспечение безопасности на набережной реки Суры в центре города.

«Новая набережная чудесна, но там недалеко до беды из-за отсутствия хоть каких-нибудь ограждений. До первого случая, не дай Бог, трагического. Ребятня катается на велосипедах, роликах, рискуя упасть в воду. У одной девочки нырнул и утонул скейт. А любопытных малышей так и тянет к кромке!» - написала она.

Также девушка попросила поставить светофор на перекрестке ул. Славы и Урицкого, ведь на этом участке дорогу переходит множество людей, направляясь на обновленную набережную.

«А еще было бы неплохо увеличить количество урн – сейчас их маловато для такого количества лавочек, и они переполнены уже к вечеру. А так набережная отличная! Спасибо за прекрасное место отдыха!» - добавила она.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, в котором будут отражены предложения пензячки.