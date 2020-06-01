Бессоновец убил мужчину и ранил сожительницу из ружья

В Бессоновском районе Пензенской области осудили 33-летнего мужчину за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, а также за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Установлено, что 3 июня прошлого года нетрезвый сельчанин вывез свою сожительницу в лесополосу, достал из багажника машины ружье и выстрелил несчастной в ногу. Проезжавший мимо 58-летний мужчина стал свидетелем того, как негодяй вытаскивал жертву из машины. Когда он попытался подойти к паре, чтобы узнать, что происходит, злоумышленник выстрелил в него. Мужчина скончался на месте.

Решив скрыть следы преступления, бессоновец положил тело убитого в багажник его машины и отогнал ее в сторону, а после на своем автомобиле отвез потерпевшую в больницу. Медикам хитрец сообщил, что любимая поранилась сама, когда делала селфи с ружьем. Впоследствии женщине ампутировали часть ноги.

Сотрудники медучреждения вызвали полицию. Правоохранители обыскали дом злоумышленника и нашли предмет, схожий с пневматическим пистолетом, но переделанный в огнестрельное оружие, который мужчина хранил с апреля прошлого года.

«Подсудимый вину в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью признал, в незаконном обороте огнестрельного оружия – не признал, пояснив, что отобрал пистолет у игравших в него детей и не знал, что он переделан в огнестрельное оружие», - пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Негодяя осудили на 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск супруги погибшего о компенсации материального ущерба в размере 159 тыс. рублей и морального вреда на сумму один миллион рублей, а также иск пострадавшей от рук злоумышленника. Она потребовала компенсировать ей моральный вред в размере 850 тыс. рублей. С осужденного взыскали 40,2 тыс. рублей в пользу территориального фонда ОМС, которые были потрачены на лечение потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.