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10.06.2020г.
Бессоновец убил мужчину и ранил сожительницу из ружья

Бессоновец убил мужчину и ранил сожительницу из ружья

Ср, 10.06.20 17:21
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В Бессоновском районе Пензенской области осудили 33-летнего мужчину за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, а также за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Установлено, что 3 июня прошлого года нетрезвый сельчанин вывез свою сожительницу в лесополосу, достал из багажника машины ружье и выстрелил несчастной в ногу. Проезжавший мимо 58-летний мужчина стал свидетелем того, как негодяй вытаскивал жертву из машины. Когда он попытался подойти к паре, чтобы узнать, что происходит, злоумышленник выстрелил в него. Мужчина скончался на месте.

Решив скрыть следы преступления, бессоновец положил тело убитого в багажник его машины и отогнал ее в сторону, а после на своем автомобиле отвез потерпевшую в больницу. Медикам хитрец сообщил, что любимая поранилась сама, когда делала селфи с ружьем. Впоследствии женщине ампутировали часть ноги.

Сотрудники медучреждения вызвали полицию. Правоохранители обыскали дом злоумышленника и нашли предмет, схожий с пневматическим пистолетом, но переделанный в огнестрельное оружие, который мужчина хранил с апреля прошлого года.

«Подсудимый вину в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью признал, в незаконном обороте огнестрельного оружия – не признал, пояснив, что отобрал пистолет у игравших в него детей и не знал, что он переделан в огнестрельное оружие», - пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Негодяя осудили на 15 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск супруги погибшего о компенсации материального ущерба в размере 159 тыс. рублей и морального вреда на сумму один миллион рублей, а также иск пострадавшей от рук злоумышленника. Она потребовала компенсировать ей моральный вред в размере 850 тыс. рублей. С осужденного взыскали 40,2 тыс. рублей в пользу территориального фонда ОМС, которые были потрачены на лечение потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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