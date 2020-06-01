В Пензе на двух маршрутах тестируют возможность безналичной оплаты проезда

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Пензе на маршрутах №25 и №40, которые обслуживает муниципальное предприятие, тестируют кассовое оборудование и уже готовы перейти на апробацию оплаты проезда банковской картой.
В частности, запустили вариант удаленной онлайн-кассы, областного решения. Водители выдают билет с уникальным номером, в конце смены данные передаются в налоговую. На следующий день пассажиры на сайте могут получить электронный чек.
«Стоимость всех затрат на реализацию указанного метода составила 15 тысяч рублей на три единицы транспортных средств. В ближайшее время на автобусном маршруте № 25 будет протестирована возможность оплаты проезда по безналичному расчету с помощью бесконтактных банковских карт», - сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 июля за отсутствие касс для перевозчиков предусмотрены штрафы.