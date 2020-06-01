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11.06.2020г.
Детскую поликлинику в Пензенском районе сдадут до конца года

Детскую поликлинику в Пензенском районе сдадут до конца года

Ср, 10.06.20 20:31
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В Пензенском районе к концу года появится современная детская поликлиника. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Медучреждение возводят в рамках федерального проекта «Жилье». Рядом предусмотрено строительство детского сада на 120 мест.

Каменщики, монолитчики, электрики и сантехники. Все силы брошены на то, чтобы построить детскую поликлинику в Пензенском районе в срок. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест. Через несколько месяцев маленьких пациентов будут принимать в отделениях физиотерапии и лечебной физкультуры, откроются кабинеты врачей-специалистов функциональной и лучевой диагностики.

«Есть одноэтажная часть, там будет рентген-кабинет с отдельным входом, а также трехэтажная и четырехэтажная части. Я думаю, что к 15-20 июля закончим работы по монолиту, в конце июля - кирпичную кладку, ведутся штукатурные мероприятия, насыщаем объект людьми, открываем новые виды работ», - сказал генеральный директор подрядной организации Андрей Пчелинцев.

Вместе с активным развитием микрорайона, остро назрела необходимость в лечебном учреждении для детей. Его строительство стало возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта «Жилье».

«Если бы не действующий сегодня нацпроект, конечно, собственными силами мы не смогли бы построить такую современную поликлинику. Общая стоимость проекта - больше 400 миллионов рублей, с оборудованием. Этот проект очень важен, потому что в селе Засечное развивается жилой микрорайон. В принципе прилегающая территория к городу - здесь проживает очень много молодежи», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Там ежегодно сдается порядка 150 квадратных метров жилья, отсюда еще одна потребность - в открытии детских садов. Три дошкольных учреждения уже сдали в 2019 году, сейчас приступили к строительству еще одного - на 120 мест, 40 из которых будут ясельными. Кстати, наблюдать за темпами работ можно из строящегося здания поликлиники - так близко расположены объекты.

«Выполнили погружение свай, сделали ростверк, монтаж блоков, изоляционные работы, сейчас приступили к монолитным, готовимся к началу кирпичной кладки. На детском садике трудятся до 20 человек, а, в принципе, по наращиванию объемов, выход на отделочные работы - у нас до 100», - сказал Андрей Пчелинцев.

И детский сад и детскую поликлинику по графику должны ввести в эксплуатацию в декабре. Сейчас заключают контракты на поставку оборудования.

К благоустройству приступят, когда уберут башенные краны, а саму территорию расчистят от стройматериалов. У центрального входа оборудуют зону для размещения детских колясок. Также предусмотрены стоянки - отдельно для сотрудников и посетителей. Ну и, конечно, не забудут об озеленении и установке малых архитектурных форм, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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