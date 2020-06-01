Детскую поликлинику в Пензенском районе сдадут до конца года

В Пензенском районе к концу года появится современная детская поликлиника. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Медучреждение возводят в рамках федерального проекта «Жилье». Рядом предусмотрено строительство детского сада на 120 мест.

Каменщики, монолитчики, электрики и сантехники. Все силы брошены на то, чтобы построить детскую поликлинику в Пензенском районе в срок. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест. Через несколько месяцев маленьких пациентов будут принимать в отделениях физиотерапии и лечебной физкультуры, откроются кабинеты врачей-специалистов функциональной и лучевой диагностики.

«Есть одноэтажная часть, там будет рентген-кабинет с отдельным входом, а также трехэтажная и четырехэтажная части. Я думаю, что к 15-20 июля закончим работы по монолиту, в конце июля - кирпичную кладку, ведутся штукатурные мероприятия, насыщаем объект людьми, открываем новые виды работ», - сказал генеральный директор подрядной организации Андрей Пчелинцев.

Вместе с активным развитием микрорайона, остро назрела необходимость в лечебном учреждении для детей. Его строительство стало возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта «Жилье».

«Если бы не действующий сегодня нацпроект, конечно, собственными силами мы не смогли бы построить такую современную поликлинику. Общая стоимость проекта - больше 400 миллионов рублей, с оборудованием. Этот проект очень важен, потому что в селе Засечное развивается жилой микрорайон. В принципе прилегающая территория к городу - здесь проживает очень много молодежи», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Там ежегодно сдается порядка 150 квадратных метров жилья, отсюда еще одна потребность - в открытии детских садов. Три дошкольных учреждения уже сдали в 2019 году, сейчас приступили к строительству еще одного - на 120 мест, 40 из которых будут ясельными. Кстати, наблюдать за темпами работ можно из строящегося здания поликлиники - так близко расположены объекты.

«Выполнили погружение свай, сделали ростверк, монтаж блоков, изоляционные работы, сейчас приступили к монолитным, готовимся к началу кирпичной кладки. На детском садике трудятся до 20 человек, а, в принципе, по наращиванию объемов, выход на отделочные работы - у нас до 100», - сказал Андрей Пчелинцев.

И детский сад и детскую поликлинику по графику должны ввести в эксплуатацию в декабре. Сейчас заключают контракты на поставку оборудования.

К благоустройству приступят, когда уберут башенные краны, а саму территорию расчистят от стройматериалов. У центрального входа оборудуют зону для размещения детских колясок. Также предусмотрены стоянки - отдельно для сотрудников и посетителей. Ну и, конечно, не забудут об озеленении и установке малых архитектурных форм, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.