Пензенские лагеря заработают только после разрешения Роспотребнадзора

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 68 р
€ 77 р
«Во-первых, будет проведен инструктаж по технике безопасности о том, как себя вести в лагере. Это касается и эпидемиологической обстановки. Мы расскажем, что такое социальная дистанция, что нужно делать для того, чтобы не заразиться вирусом. Это элементарные вещи - мыть руки с мылом. Ну, собственно, как и всегда, и в обычном режиме, когда работаем. В 2020-м особенно. Будут, конечно, дезсредства и маски, они тоже будут закуплены», - рассказал директор средней школы №1 р.п. Мокшан Андрей Швецов.
Каждое лето в образовательном учреждении организовывали две лагерные смены - в июне и июле. Сколько удастся провести в этот раз - пока непонятно, но педагоги уверены, несмотря на все ограничения, связанные с рекомендациями санитарных врачей, дети не будут сидеть без дела. Для ребят постараются организовать спортивные турниры, творческие конкурсы и не только, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.