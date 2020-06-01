Пензенские лагеря заработают только после разрешения Роспотребнадзора

Как только разрешит Роспотребнадзор в Пензенской области заработают пришкольные лагеря. Подготовительная работа уже проведена. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, будут приняты все меры к обеспечению чистоты и гигиены. Подробный план действий разработала администрация школы №1 рабочего поселка Мокшан. Действующий там лагерь носит название «Город здоровья».

«Во-первых, будет проведен инструктаж по технике безопасности о том, как себя вести в лагере. Это касается и эпидемиологической обстановки. Мы расскажем, что такое социальная дистанция, что нужно делать для того, чтобы не заразиться вирусом. Это элементарные вещи - мыть руки с мылом. Ну, собственно, как и всегда, и в обычном режиме, когда работаем. В 2020-м особенно. Будут, конечно, дезсредства и маски, они тоже будут закуплены», - рассказал директор средней школы №1 р.п. Мокшан Андрей Швецов.

Каждое лето в образовательном учреждении организовывали две лагерные смены - в июне и июле. Сколько удастся провести в этот раз - пока непонятно, но педагоги уверены, несмотря на все ограничения, связанные с рекомендациями санитарных врачей, дети не будут сидеть без дела. Для ребят постараются организовать спортивные турниры, творческие конкурсы и не только, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.