В микрорайоне Заря затопило улицу Магистральную

Недолгой была радость жителей Пензы, построивших дома в микрорайоне «Заря». Подъем грунтовых вод на улице Магистральной осложнил их жизнь. Чтобы пройти, не намочив ног, приходится надевать высокие сапоги. Автовладельцы и вовсе отказываются пересекать водную преграду. Обращения в мэрию с просьбой помочь решить проблему результата не дали.

«Эта лужа здесь с начала апреля. Перейти её можно только в высоки сапогах», - дала комментарий жительница микрорайона Заря Алена Тягунова.

Многие владельцы собственного жилья мечтают о водоеме по соседству. Чтобы было где отдохнуть, и пейзаж украшал. А вот жители дома №14 по улице Магистральной, и их соседи были бы рады избавиться от воды, затопившей единственный прямой путь к жилью. Поначалу была лужа, а сейчас небольшое озеро - хоть мелкую рыбёшку запускай. В светлое время суток люди с опаской перебираются через заводь, а вот когда стемнеет - лучше не рисковать.

«Во-первых, не выбраться, не пробраться сюда. Сюда никто не едет категорически. Стройка заморозилась у всех соседей. Я говорю элементарно то, что даже «Скорую» вызвать вдруг, то она сюда не проедет.», - сказала Алена Тягунова

Когда Тягуновы покупали землю, по их словам, здесь повсюду было сухо. А о наличии воды напоминал разве что указатель пожарного гидранта. Но закончилась весна 2020-го, наступило лето, а влаги становилось все больше. Теперь добираться до своего дома людям приходится через соседний участок. Горожане попросили помощи у руководства Пензы. И был получен ответ.

«Здесь надо делать ливневую канализацию. Для этого нужны денежные средства. Денег у них нет. Я не просила ливневую канализацию. Я попросила просто осушить и зарыть это болото. Все. Больше ничего. Я не знаю к кому еще обратиться? Я к вам обратилась. Помогите мне, пожалуйста», - рассказала жительница микрорайона Заря Вера Тягунова.

Подробностями своей беды Тягуновы поделились с руководителем регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергеем Мельниковым.

Некоторые застройщики, скинулись на покупку и доставку грунта на свои сотки. Но этот способ для обитателей дома № 14 не подходит.

«Дело в том, что лужа находится не на земле самого частного сектора. Это проблема, непосредственно, муниципалитета. Это та подъездная дорога, которая находится рядом, и дороги, которые идут от главной к участкам самих жителей, которые купили здесь землю, Будем надеяться, что городская власть не повернется спиной к людям и примет меры», - пояснил он.



В администрации Октябрьского района съемочной группе телеканала «Экспресс» сообщили - «Заря», как один из самых быстро развивающихся микрорайонов, в центре внимания власти. Пошагово ведутся работы по созданию комфортных условий для жизни. К примеру - на улице Магистральной началась прокладка водопровода.



Что касается заболоченного участка муниципальной земли, по соседству с домами, то здесь откачкой воды проблему не решить. Необходим комплекс мер, который избавил бы от подтоплений всю улицу Магистральную.

«Сейчас управлением капитального строительства разрабатывается проект на строительство дороги. Все мы понимаем, что без этой дороги на улице Магистральной будет тяжело, потому что территория там заболоченная. Сейчас мы видим какая погода, постоянные дожди, вода скапливается», - прокомментировал глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин.

Конечно, реализация этого проекта потребует времени. По словам Андрея Гришина есть еще один вариант - временный. Осыпать дорогу асфальто-бетонной крошкой. Для этого жители улицы Магистральной должны обратиться в администрацию и устраивающее всех решение будет принято, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.