print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +16 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+16 оС

$ 68 р

€ 77 р

0:01
11.06.2020г.
В микрорайоне Заря затопило улицу Магистральную

В микрорайоне Заря затопило улицу Магистральную

Ср, 10.06.20 21:28
Просмотров: 435
Недолгой была радость жителей Пензы, построивших дома в микрорайоне «Заря». Подъем грунтовых вод на улице Магистральной осложнил их жизнь. Чтобы пройти, не намочив ног, приходится надевать высокие сапоги. Автовладельцы и вовсе отказываются пересекать водную преграду. Обращения в мэрию с просьбой помочь решить проблему результата не дали.

«Эта лужа здесь с начала апреля. Перейти её можно только в высоки сапогах», - дала комментарий жительница микрорайона Заря Алена Тягунова.

Многие владельцы собственного жилья мечтают о водоеме по соседству. Чтобы было где отдохнуть, и пейзаж украшал. А вот жители дома №14 по улице Магистральной, и их соседи были бы рады избавиться от воды, затопившей единственный прямой путь к жилью. Поначалу была лужа, а сейчас небольшое озеро - хоть мелкую рыбёшку запускай. В светлое время суток люди с опаской перебираются через заводь, а вот когда стемнеет - лучше не рисковать.

«Во-первых, не выбраться, не пробраться сюда. Сюда никто не едет категорически. Стройка заморозилась у всех соседей. Я говорю элементарно то, что даже «Скорую» вызвать вдруг, то она сюда не проедет.», - сказала Алена Тягунова

Когда Тягуновы покупали землю, по их словам, здесь повсюду было сухо. А о наличии воды напоминал разве что указатель пожарного гидранта. Но закончилась весна 2020-го, наступило лето, а влаги становилось все больше. Теперь добираться до своего дома людям приходится через соседний участок. Горожане попросили помощи у руководства Пензы. И был получен ответ.

«Здесь надо делать ливневую канализацию. Для этого нужны денежные средства. Денег у них нет. Я не просила ливневую канализацию. Я попросила просто осушить и зарыть это болото. Все. Больше ничего. Я не знаю к кому еще обратиться? Я к вам обратилась. Помогите мне, пожалуйста», - рассказала жительница микрорайона Заря Вера Тягунова.

Подробностями своей беды Тягуновы поделились с руководителем регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергеем Мельниковым.

Некоторые застройщики, скинулись на покупку и доставку грунта на свои сотки. Но этот способ для обитателей дома № 14 не подходит.

«Дело в том, что лужа находится не на земле самого частного сектора. Это проблема, непосредственно, муниципалитета. Это та подъездная дорога, которая находится рядом, и дороги, которые идут от главной к участкам самих жителей, которые купили здесь землю, Будем надеяться, что городская власть не повернется спиной к людям и примет меры», - пояснил он.

В администрации Октябрьского района съемочной группе телеканала «Экспресс» сообщили - «Заря», как один из самых быстро развивающихся микрорайонов, в центре внимания власти. Пошагово ведутся работы по созданию комфортных условий для жизни. К примеру - на улице Магистральной началась прокладка водопровода.

Что касается заболоченного участка муниципальной земли, по соседству с домами, то здесь откачкой воды проблему не решить. Необходим комплекс мер, который избавил бы от подтоплений всю улицу Магистральную.

«Сейчас управлением капитального строительства разрабатывается проект на строительство дороги. Все мы понимаем, что без этой дороги на улице Магистральной будет тяжело, потому что территория там заболоченная. Сейчас мы видим какая погода, постоянные дожди, вода скапливается», - прокомментировал глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин.

Конечно, реализация этого проекта потребует времени. По словам Андрея Гришина есть еще один вариант - временный. Осыпать дорогу асфальто-бетонной крошкой. Для этого жители улицы Магистральной должны обратиться в администрацию и устраивающее всех решение будет принято, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Граффити с благодарностью медработникам украсят Пензу
23:27
Пензенские творческие коллективы готовятся ко Дню России
22:32
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс