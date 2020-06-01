В пензенский КИМ поступил портативный УЗИ-аппарат

В Пензенский областной клинический центр спецвидов медицинской помощи поступило новое оборудование для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, для быстрой и успешной диагностики больных, которые находятся в реанимации, а также тех, кто не может самостоятельно передвигаться, в медучреждение поставили портативный аппарат для ультразвукового исследования. Около 2,7 млн рублей на его покупку выделили из федерального бюджета.

По словам главврача центра Сергея Рыбалкина, аппарат необходим для проведения исследований органов брюшной полости, почек, сердца для своевременного диагностирования патологии.

«Оперативность диагностики возросла, что особенно важно в экстремальных ситуациях, когда от своевременно принятого решения врача может зависеть жизнь пациента», - пояснил медик.

Отмечается, что оборудование закупили в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных коронавирусной инфекцией.