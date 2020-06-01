Граффити с благодарностью медработникам украсят Пензу

В Пензе преподаватели художественных школ приступили к росписи городских объектов. Преимущественно, это технические сооружения. На них изображают различные граффити с единым смыслом. Таким образом художники хотят выразить благодарность медработникам, которые в это время лечат людей от опасной инфекции.

Тысячи медицинских сестер и санитарок работают в режиме 24/7. Не каждый обыватель понимает, насколько сложно в «красной зоне». Но каждый из нас выражает свои признательность, благодарность и поддержку не только на словах, но и в картинах.

Преображение ничем не примечательного теплопункта длилось несколько часов. Преподаватели городской детской художественной школы №3 взялись за малярные кисти и, в преддверии Дня России, объединились, чтобы выразить в своем произведении благодарность медицинским работникам. Объект в качестве своеобразного холста для художников был выбран не случайно. Рядом - парк и оживленный проспект Победы.

«Я выехала на объект, посмотрела теплопункт, оценила его по цвету, по объему. Измерила. Составила сметную документацию, стоимость в плане того, сколько материала нужно купить и поручила своим преподавателям сделать эскизы», - сказала директор детской художественной школы №3 Пензы Светлана Лисушкина.

Объединенные одной темой, такие граффити стали появляться по всей России и за ее пределами. Рисуют в одиночку и компаниями, на фасадах жилых домов, гаражах, и даже в полях. Лишь бы поддержать тех, кому сейчас очень трудно. Над рисунком в районе Арбеково трудятся четыре человека. С таким объемом работы и в таком формате преподаватели столкнулись впервые. Там и поверхность - другая, и эскиз построить сложнее. Да и проработать детали не всегда удается с первого раза.

«Жарко. И, конечно, площадь большая. Привыкли смотреть издалека и когда работаем, и когда рисуем. А сейчас приходится смотреть под другим наклоном. Но ничего, сейчас уже приловчились. Поэтому все получается», - пояснила преподаватель детской художественной школы №3 Пензы Людмила Шумилина.

Граффити выполняют акриловыми красками для фасадных работ. Они быстро сохнут и долго сохраняют свои свойства. В таком же стиле выполняют работы преподаватели других художественных школ еще на двух городских объектах. Этот рисунок специалисты надеются завершить в течение трех дней. А еще верят, что граффити придется по вкусу всем и будет вызывать только одно чувство - чувство гордости за медиков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.