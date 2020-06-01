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11.06.2020г.
Граффити с благодарностью медработникам украсят Пензу

Граффити с благодарностью медработникам украсят Пензу

Ср, 10.06.20 23:27
Просмотров: 174
В Пензе преподаватели художественных школ приступили к росписи городских объектов. Преимущественно, это технические сооружения. На них изображают различные граффити с единым смыслом. Таким образом художники хотят выразить благодарность медработникам, которые в это время лечат людей от опасной инфекции.

Тысячи медицинских сестер и санитарок работают в режиме 24/7. Не каждый обыватель понимает, насколько сложно в «красной зоне». Но каждый из нас выражает свои признательность, благодарность и поддержку не только на словах, но и в картинах.

Преображение ничем не примечательного теплопункта длилось несколько часов. Преподаватели городской детской художественной школы №3 взялись за малярные кисти и, в преддверии Дня России, объединились, чтобы выразить в своем произведении благодарность медицинским работникам. Объект в качестве своеобразного холста для художников был выбран не случайно. Рядом - парк и оживленный проспект Победы.

«Я выехала на объект, посмотрела теплопункт, оценила его по цвету, по объему. Измерила. Составила сметную документацию, стоимость в плане того, сколько материала нужно купить и поручила своим преподавателям сделать эскизы», - сказала директор детской художественной школы №3 Пензы Светлана Лисушкина.

Объединенные одной темой, такие граффити стали появляться по всей России и за ее пределами. Рисуют в одиночку и компаниями, на фасадах жилых домов, гаражах, и даже в полях. Лишь бы поддержать тех, кому сейчас очень трудно. Над рисунком в районе Арбеково трудятся четыре человека. С таким объемом работы и в таком формате преподаватели столкнулись впервые. Там и поверхность - другая, и эскиз построить сложнее. Да и проработать детали не всегда удается с первого раза.

«Жарко. И, конечно, площадь большая. Привыкли смотреть издалека и когда работаем, и когда рисуем. А сейчас приходится смотреть под другим наклоном. Но ничего, сейчас уже приловчились. Поэтому все получается», - пояснила преподаватель детской художественной школы №3 Пензы Людмила Шумилина.

Граффити выполняют акриловыми красками для фасадных работ. Они быстро сохнут и долго сохраняют свои свойства. В таком же стиле выполняют работы преподаватели других художественных школ еще на двух городских объектах. Этот рисунок специалисты надеются завершить в течение трех дней. А еще верят, что граффити придется по вкусу всем и будет вызывать только одно чувство - чувство гордости за медиков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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