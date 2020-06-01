Пензенцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию на дому

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«У нас есть списки по месту жительства. Улицы и дома - они известны. Нужно провести работу, объявления будем отводить как в бумажном, так и в электронном виде. С учетом того, что на дому - равномерно будем пытаться распределить на семь дней. В первую очередь будет учитываться мнение горожан», - сказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.
При этом, если гражданин не сможет явиться в отведенное время, он может проголосовать на следующий день. О дате оповещать пензенцев планируют с помощью информационных досок у подъездов. Прорабатывается возможность SMS-рассылки. Ознакомиться со всеми поправками в Конституцию можно на сайте Государственной Думы России, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.