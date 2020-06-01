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11.06.2020г.
Пензенские творческие коллективы готовятся ко Дню России

Пензенские творческие коллективы готовятся ко Дню России

Ср, 10.06.20 22:32
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12 июня в полдень по всей Пензе зазвучит одна и та же мелодия, знакомая каждому жителю нашей страны. Национальный гимн даст начало концертам, посвященным Дню России (0+). Чтобы подойти к празднику во всеоружии, творческий коллектив парка имени Белинского провели репетицию на открытом воздухе в парке имени Ульяновых.

Пензенцы, которые 10 июня утром оказались в Ульяновском парке, стали невольными зрителями небольшого музыкального выступления. Однако, это был не концерт, а лишь репетиция, которую решили провести на открытом воздухе творческий коллектив парка имени Белинского. Они готовились к празднованию Дня России - репетировали национальный гимн. Он откроет праздничное выступление 12 июня.

«Мужской и женский вокал отличаются, тональности у вокалистов тоже разные, поэтому хотелось певцам провести репетицию, чтобы 12 июня быть готовыми к этой акции и присоединиться ко всей России», - сказала заместитель директора по культурно-досуговой работе Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Екатерина Шумилкина.

В День России музыканты будут выступать с соблюдением всех мер предосторожности. Концерт пройдет в одном из близлежащих дворов. Впрочем, собраться рядом с импровизированной сценой они не смогут. Смотреть концерт им придется из окон своих квартир. К такому формату выступлений музыканты только привыкают. Первый опыт был 9 Мая. Но и в таких концертах, признаются артисты, есть своя изюминка.

«Я не знаю, по моему мнению полет фантазии только разыгрывается, когда ты видишь людей в окнах. Здесь, наверное, больше ответственность и новый формат. Он заставляет перестраиваться на ходу, где-то оказать знак внимания тому или иному окну или тем, кто стоит около подъезда», - прокомментировала методист Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Ольга Козырева.

В День России подобных площадок под открытым небом в областном центре будет шесть. Все концерты начнутся в 12:00. Новый опыт музыканты планируют использовать в дальнейшем и, возможно, одним дворовым концертом дело не ограничится, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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