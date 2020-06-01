Пензенские творческие коллективы готовятся ко Дню России

12 июня в полдень по всей Пензе зазвучит одна и та же мелодия, знакомая каждому жителю нашей страны. Национальный гимн даст начало концертам, посвященным Дню России (0+). Чтобы подойти к празднику во всеоружии, творческий коллектив парка имени Белинского провели репетицию на открытом воздухе в парке имени Ульяновых.

Пензенцы, которые 10 июня утром оказались в Ульяновском парке, стали невольными зрителями небольшого музыкального выступления. Однако, это был не концерт, а лишь репетиция, которую решили провести на открытом воздухе творческий коллектив парка имени Белинского. Они готовились к празднованию Дня России - репетировали национальный гимн. Он откроет праздничное выступление 12 июня.

«Мужской и женский вокал отличаются, тональности у вокалистов тоже разные, поэтому хотелось певцам провести репетицию, чтобы 12 июня быть готовыми к этой акции и присоединиться ко всей России», - сказала заместитель директора по культурно-досуговой работе Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Екатерина Шумилкина.

В День России музыканты будут выступать с соблюдением всех мер предосторожности. Концерт пройдет в одном из близлежащих дворов. Впрочем, собраться рядом с импровизированной сценой они не смогут. Смотреть концерт им придется из окон своих квартир. К такому формату выступлений музыканты только привыкают. Первый опыт был 9 Мая. Но и в таких концертах, признаются артисты, есть своя изюминка.

«Я не знаю, по моему мнению полет фантазии только разыгрывается, когда ты видишь людей в окнах. Здесь, наверное, больше ответственность и новый формат. Он заставляет перестраиваться на ходу, где-то оказать знак внимания тому или иному окну или тем, кто стоит около подъезда», - прокомментировала методист Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Ольга Козырева.

В День России подобных площадок под открытым небом в областном центре будет шесть. Все концерты начнутся в 12:00. Новый опыт музыканты планируют использовать в дальнейшем и, возможно, одним дворовым концертом дело не ограничится, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.