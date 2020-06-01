В Каменском районе в страшном ДТП погибли двое мужчин

В Каменском районе Пензенской области на трассе днем 10 июня произошла жуткая авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло в 15:15 на десятом километре дороги «Каменка-Вирга». Столкнулись Lada Granta, за рулем которой находился 23-летний парень, и Lada Kalina под управлением 63-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия от полученных травм. По факту трагедии проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев помнить о правилах дорожного движения, скоростном режиме и дистанции. Нельзя садиться за руль пьяным, а также с плохим самочувствием. Во время движения не нужно разговаривать по телефону и отвлекаться на другие предметы, потому что невнимательность может привести к трагедии.