В Каменском районе в страшном ДТП погибли двое мужчин

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В Каменском районе Пензенской области на трассе днем 10 июня произошла жуткая авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, ДТП произошло в 15:15 на десятом километре дороги «Каменка-Вирга». Столкнулись Lada Granta, за рулем которой находился 23-летний парень, и Lada Kalina под управлением 63-летнего мужчины.
В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия от полученных травм. По факту трагедии проводится проверка.
Инспекторы просят пензенцев помнить о правилах дорожного движения, скоростном режиме и дистанции. Нельзя садиться за руль пьяным, а также с плохим самочувствием. Во время движения не нужно разговаривать по телефону и отвлекаться на другие предметы, потому что невнимательность может привести к трагедии.