Куроедов: Важно определиться с основными векторами патриотического воспитания

Одна из важнейших поправок в Конституцию России связана с сохранением памяти о защитниках Отечества. О том, насколько это важно и значимо в воспитании юных жителей страны, рассказал директор пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

Одна из важнейших поправок в Конституцию России связана с сохранением памяти о защитниках Отечества. О том, насколько это важно и значимо в воспитании юных жителей страны, рассказал директор пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

«Для меня, как человека, который много времени занимается воспитанием молодежи важно, чтобы мы определились с основными векторами развития патриотического воспитания. В Конституцию могут быть внесены поправки о том, что мы чтим подвиг героев Великой Отечественной войны. Тот факт, что многие пытаются у нас историческую память изъять - недопустимо. И то, что эта поправка может быть внесена - залог того, что мы будем и дальше воспитывать патриотов своей страны, горячо любящих свою Родину», - пояснил директор Пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

По словам специалистов, поддержка государства в этом вопросе поможет усилить работу по патриотическому воспитанию. Поспособствует открытию новых тематических объединений и поможет привить подрастающему поколению уважение к героическому прошлому своего народа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.