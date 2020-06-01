Пензенец перевел мошеннику 14 тысяч рублей за несуществующие шины

Попытка приобрести по выгодной цене комплект фирменных летних шин закончилась для жителя Пензы потерей и денег и доверия к торговым площадкам в интернете. На объявление от мошенника он наткнулся на популярном сайте. За товар просили 15 тысяч рублей.

«Заявителя устроила эта цена, затем пензенец связался с продавцом, попросив прислать фотографию шин, которые якобы он и продавал. В переписке через популярный интернет мессенджер мошенник снизил цену до 14 тысяч рублей. При этом обманул его, сказав, что колеса находятся в десять километрах от Самары в поселке Гранный, пообещав после перевода денег на его счет отправить комплект услугами транспортной компании», - прокомментировал дознаватель отдела организации дознания УМВД РФ по Пензенской области Владимир Клишин.

Пензяк перевел 14 тысяч на карту продавца, но ни накладной о доставке груза, ни каких-либо иных сообщений не дождался. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по признакамам мошенничества. Правоохранители нашли мнимого продавца. Им оказался житель столицы. Причиненный ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.

Сейчас москвич находится под подпиской о невыезде. Ранее не судимому мужчине может грозить лишение свободы сроком до двух лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.