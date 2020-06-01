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11.06.2020г.
Пензенский драмтеатр закрыл театральный сезон без зрителей

Пензенский драмтеатр закрыл театральный сезон без зрителей

Чт, 11.06.20 02:29
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Впервые без спектакля, поздравлений и зрителей. Пензенский областной драматический театр закрыл очередной театральный сезон - 227-й по счету. По традиции в честь такого события устраивают торжественную церемонию, приглашают гостей, на сцене играют одну из премьер сезона, а затем актеры получают заслуженные награды. Пандемия и режим самоизоляции внесли свои коррективы.

Железный занавес на главной сцене областного драмтеатра был опущен почти три месяца. Именно столько сюда не ступала нога артиста. Но сейчас случай особый - несмотря на то, что карантин в театре продолжается, завес открыли. Правда, лишь на несколько минут.

С монологом в пустующий зал художественный руководитель Сергей Казаков, в честь такого события, обращается впервые. Закрытие каждого сезона в театре отмечали с аншлагом. Приглашали не только зрителей, но и коллег из других театров. На сцене играли спектакль и поздравляли друг друга. Возможно, если бы к этому Дню драмтеатр уже открыли, то 227-й сезон завершили актуальной для наших дней постановкой «...Чума на оба ваши дома! (16+)». Премьера этого спектакля состоялась 20 марта. Правда, в закрытом режиме. Зритель ее так и не увидел.
Несмотря на карантин отменять символичную церемонию закрытия 227-го сезона не стали, да и, как признаются, не смогли бы. Не позволяет честь артиста. Говорят, жизнь остановится может, а творчество - никогда.

«В жизни очень важно завершать начатое дело. Мы все это время не прекращали работать, каждый день вели трансляцию спектаклей из архива и спектакли из идущего репертуара. Нас посмотрело огромное количество публики. Не меньше, чем смотрело в реальной жизни», - сказал Сергей Казаков.

Интернет-проектов в этом сезоне было как никогда много. Таковы требования времени. Это, например, «Лица театра» (16+) - цикл видеоинтервью с работниками театра драмы. Это акция «Великой Победе посвящается», в рамках которой актеры читали онлайн произведения, посвященной Великой Отечественной. И еще такие акции, как «Читаем классику онлайн», «Из-под пера онлайн».

«Эта пандемия, я считаю, что она нужна была для того, чтобы мы что-то осознали, посмотрели на мир с другой стороны, но театр без зрителя в пространстве онлайн существовать не может», - отметил артист Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского Николай Шаповалов.

В честь закрытия сезона артисты вышли на театральную площадь и подарили прохожим цветы. Сейчас в драмтеатре надеются на то, что скоро пандемия закончится и новый 228-й сезон наступит вовремя - в сентябре, и тогда они вновь будут приветствовать зрителей в зале с большой сцены, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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