Пензенский драмтеатр закрыл театральный сезон без зрителей

Впервые без спектакля, поздравлений и зрителей. Пензенский областной драматический театр закрыл очередной театральный сезон - 227-й по счету. По традиции в честь такого события устраивают торжественную церемонию, приглашают гостей, на сцене играют одну из премьер сезона, а затем актеры получают заслуженные награды. Пандемия и режим самоизоляции внесли свои коррективы.

Железный занавес на главной сцене областного драмтеатра был опущен почти три месяца. Именно столько сюда не ступала нога артиста. Но сейчас случай особый - несмотря на то, что карантин в театре продолжается, завес открыли. Правда, лишь на несколько минут.

С монологом в пустующий зал художественный руководитель Сергей Казаков, в честь такого события, обращается впервые. Закрытие каждого сезона в театре отмечали с аншлагом. Приглашали не только зрителей, но и коллег из других театров. На сцене играли спектакль и поздравляли друг друга. Возможно, если бы к этому Дню драмтеатр уже открыли, то 227-й сезон завершили актуальной для наших дней постановкой «...Чума на оба ваши дома! (16+)». Премьера этого спектакля состоялась 20 марта. Правда, в закрытом режиме. Зритель ее так и не увидел.

Несмотря на карантин отменять символичную церемонию закрытия 227-го сезона не стали, да и, как признаются, не смогли бы. Не позволяет честь артиста. Говорят, жизнь остановится может, а творчество - никогда.



«В жизни очень важно завершать начатое дело. Мы все это время не прекращали работать, каждый день вели трансляцию спектаклей из архива и спектакли из идущего репертуара. Нас посмотрело огромное количество публики. Не меньше, чем смотрело в реальной жизни», - сказал Сергей Казаков.

Интернет-проектов в этом сезоне было как никогда много. Таковы требования времени. Это, например, «Лица театра» (16+) - цикл видеоинтервью с работниками театра драмы. Это акция «Великой Победе посвящается», в рамках которой актеры читали онлайн произведения, посвященной Великой Отечественной. И еще такие акции, как «Читаем классику онлайн», «Из-под пера онлайн».

«Эта пандемия, я считаю, что она нужна была для того, чтобы мы что-то осознали, посмотрели на мир с другой стороны, но театр без зрителя в пространстве онлайн существовать не может», - отметил артист Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского Николай Шаповалов.

В честь закрытия сезона артисты вышли на театральную площадь и подарили прохожим цветы. Сейчас в драмтеатре надеются на то, что скоро пандемия закончится и новый 228-й сезон наступит вовремя - в сентябре, и тогда они вновь будут приветствовать зрителей в зале с большой сцены, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.