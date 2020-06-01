Капашин дал интервью телеканалу «Экспресс»

За особые заслуги перед регионом звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоен начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин. Соответствующее решение большинством голосов было принято депутатами Законодательного Собрания на очередной сессии.
При личном участии генерала-полковника была решена проблема хранения боевых химических отравляющих веществ на территории региона. Актуальное интервью (16+) Валерия Капашина - в материале телеканала «Экспресс
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