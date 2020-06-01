События в цифрах: Конституция, нацпроект «Образование», «Доступная среда»

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События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».
В Пензенской области единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка получили 102 тысячи семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
В Пензенской области для Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет напечатано 1 миллион 064 тысячи 393 бланка.
Пять пензенских колледжей, в числе 854 российских, участвуют в конкурсе-отборе на обновление материально-технической базы в рамках нацпроекта «Образование», инициированном президентом страны.
5000 жителей Пензенской области, имеющие проблемы с сердцем, смогут получить бесплатные лекарства в 2020 году на общую сумму более 159 миллионов рублей.
39 учебных организаций Пензенской области переоборудованы по программе «Доступная среда»: 22 школы, семь специальных учреждений, семь детских садов и три учреждения дополнительного образования.
В бюджете Пензы в 2020 году на финансирование реализации социально значимых проектов заложено 18 миллионов рублей.