События в цифрах: Конституция, нацпроект «Образование», «Доступная среда»

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В Пензенской области единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка получили 102 тысячи семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

В Пензенской области для Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет напечатано 1 миллион 064 тысячи 393 бланка.

Пять пензенских колледжей, в числе 854 российских, участвуют в конкурсе-отборе на обновление материально-технической базы в рамках нацпроекта «Образование», инициированном президентом страны.

5000 жителей Пензенской области, имеющие проблемы с сердцем, смогут получить бесплатные лекарства в 2020 году на общую сумму более 159 миллионов рублей.

39 учебных организаций Пензенской области переоборудованы по программе «Доступная среда»: 22 школы, семь специальных учреждений, семь детских садов и три учреждения дополнительного образования.

В бюджете Пензы в 2020 году на финансирование реализации социально значимых проектов заложено 18 миллионов рублей.