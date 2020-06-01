Герои Победы: Максютов Сергей Павлович

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск спецпроекта (16+) о пензенцах – Героях Советского Союза.
Иногда на то, чтобы принять правильное решение, требуются секунды. Даже если речь идет о выборе между жизнью и смертью. В годы Великой Отечественной войны тысячи людей шли на самопожертвование. Не за себя. За своих товарищей. За свою малую Родину. За свою страну. Такой поступок на исходе войны совершил и пензенец Сергей Павлович Максютов.
Он родился 10 апреля 1925 года в селе Вадинск. В 1943-м призван в Красную Армию. С декабря того же года на фронте. Служил в понтонно-мостовой бригаде. Отличился при освобождении Польши. Находясь в боевом охранении моста через реку Одер, Сергей Максютов увидел, что противник пытается на надувных лодках пустить по течению фугасы для подрыва моста. И тогда пензенец бросился в воду и остановил плавучие бомбы, от толчка они сработали. Воин погиб при взрыве.
Сергею Максютову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.