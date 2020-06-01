Эксперты предупредили о скором увеличении цен на сотовую связь

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Операторы связи готовятся к пересмотру тарифов, сообщают «Известия». При этом лидеры рынка пока не объявляют об этом, но некоторые игроки и аналитики прогнозируют рост на уровне 5-15% в 2020 году.
Отмечается, что увеличение цен на сотовую связь произойдет из-за падения выручки в телеком-сфере, расценки поднимутся у мобильных операторов, провайдеров, операторов спутниковой связи. За январь–апрель этого года выручка снизилась на 2,6% — до 116,4 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете о социально-экономическом положении России с января по апрель.
Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5–10% уже во второй половине года. Существуют предпосылки для роста тарифов и на услуги проводной связи.