Более 2000 пензенских семей будут получать двукратную выплату на малышей

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В Пензенской области семьям студентов и тем, кто временно не работает, в два раза увеличили пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
В регионе обновленные выплаты получает 2 161 человек. Новый размер пособия с 1 июня - 6 752 рубля, сообщили в пресс-центре регионального правительства. Из федерального бюджета региону в 2020 году дополнительно выделили 58,7 млн рублей на эти цели.
«Органами социальной защиты населения Пензенской области в июле 2020 года будет произведена доплата за июнь», - уточнили в пресс-центре.
Напомним, вдвое увеличили суммы пособия по инициативе президента с 1 июня для тех, кто не подлежит обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.