В Пачелме зарубленную топором женщину нашла мать

По данным следствия, днем 19 мая парень встретился со своей 39-летней знакомой. Они купили алкоголь и пошли выпивать неподалеку от домов на улице Бурденко. Через некоторое время приятели поссорились, женщина начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила спутника. Разозлившись, молодой человек ударил обидчицу палкой по ноге, а после несколько раз вонзил в ее голову топор.

Осознав, что потерпевшая не подает признаков жизни, пачелмец убежал. Он решил никому не рассказывать о случившемся. Тело женщины 6 июня нашла ее мать на месте происшествия.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от полученной черепно-мозговой травмы», - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Личность подозреваемого установили в этот же день. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.