Российский препарат от коронавируса получат 35 регионов

Поставки российского лекарства от коронавируса в регионы начинаются 11 июня. В ближайшее время препарат получат 35 субъектов страны, сообщают «Известия».

Всего в июне планируется поставить в российские больницы 60 тысяч курсов лекарства.

«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести его в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — рассказали в компании-производителе.

Для защиты от подделок каждая упаковка лекарства промаркирована индивидуальным цифровым кодом. Назначать его будут только в больницах, применять лекарство пациенты будут под надзором врачей. Отмечается, что эффективность препарата - свыше 80%.