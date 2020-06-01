Пензенцев предупредили о гигантской пробке в Терновке. ВИДЕО

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В Пензе в Терновке утром 11 июня образовался огромный затор. Об этом в Сети сообщил автолюбитель.
Мужчина опубликовал кадры с видеорегистратора, на которых видно вереницу стоящих машин. Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что авто стоят на улице Терновского от улицы Токарной в 9:55.
Судя по данным «Яндекс.Навигатора», в правом ряду ведется ремонт дороги. Уровень пробки обозначен красным цветом. Официальной информации нет.