Covid-19. Стали известны данные о подхвативших вирус пензенцах на 11 июня

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На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о числе заболевших Covid-19 пензенцах на 11 июня.
С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 3 432 заражения коронавирусом, из них новых – 115. При этом уже 2 728 пациентов вылечилось, а 28 скончалось.
Всего по стране выявлено 502 436 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 779 заболевших. 261 150 человек выздоровело, а 6 532 пациента скончалось.
Напомним, в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Он продлится до 14 июня. Кроме того, пензенцам необходимо не забывать про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.