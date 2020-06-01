Covid-19. Стали известны данные о подхвативших вирус пензенцах на 11 июня

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о числе заболевших Covid-19 пензенцах на 11 июня.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 3 432 заражения коронавирусом, из них новых – 115. При этом уже 2 728 пациентов вылечилось, а 28 скончалось.

Всего по стране выявлено 502 436 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 779 заболевших. 261 150 человек выздоровело, а 6 532 пациента скончалось.

Напомним, в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Он продлится до 14 июня. Кроме того, пензенцам необходимо не забывать про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.