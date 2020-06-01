В Пензе прокуратура дала оценку работе соцслужб с семьей погибшей девочки

Прокуратура Пензенской области дала оценку полноты профилактических мероприятий, которые проводились с семьей трагически погибшей девочки.

Установлено, что длительное время уполномоченные органы не проверяли материально-бытовые условия, в которых проживала многодетная семья. Также оставался без внимания вопрос о взаимоотношениях между родителями и детьми.

Кроме того, отсутствие должного взаимодействия между органами соцзащиты, опеки и образовательными учреждениями, а также поспешность принятого решения о снятии с профилактического учета семьи, где воспитывалась девочка, также привели к печальному итогу.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что претензии имеются и к полиции, так как правоохранители не реализовывали свои полномочия для принятия мер по профилактике правонарушений и преступлений в районе, где погибла девочка. Местность, где нашли ее тело, является местом, где собираются люди, едущие аморальный образ жизни.

Прокурор Первомайского района Пензы внес представления главе администрации города, председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также начальнику УМВД России по областному центру.

Напомним, об исчезновении ребенка стало известно 23 мая. Полицейские установили, что 22 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Спустя день ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе в одном из микрорайонов города. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.