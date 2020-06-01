Пензенские волонтеры борются за жизнь переломанного «медвежонка»

Волонтеры пояснили, что малыш жил на территории одного из предприятий. В один из дней его сбила машина.

«Арчи, так мы назвали этого чудесного медвежонка, может опираться на лапы, но буквально кричит от боли, когда дотрагиваешься до его тела. Как показал рентген, у него сломаны таз, позвоночник в районе последнего поясничного и крестцового позвонка, шейка ребра. Достаточно много повреждений для одного малыша - это минус. А вот молодой возраст - это плюс для того, чтобы косточки срослись быстрее», - написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что в ближайшее время «медвежонка» ждет операция. Узнать о том, как помочь малышу поправиться, можно здесь.