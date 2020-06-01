Пензенские волонтеры борются за жизнь переломанного «медвежонка»

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 68 р
€ 77 р
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенке, которого сбила машина.
Волонтеры пояснили, что малыш жил на территории одного из предприятий. В один из дней его сбила машина.
«Арчи, так мы назвали этого чудесного медвежонка, может опираться на лапы, но буквально кричит от боли, когда дотрагиваешься до его тела. Как показал рентген, у него сломаны таз, позвоночник в районе последнего поясничного и крестцового позвонка, шейка ребра. Достаточно много повреждений для одного малыша - это минус. А вот молодой возраст - это плюс для того, чтобы косточки срослись быстрее», - написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».
Они добавили, что в ближайшее время «медвежонка» ждет операция. Узнать о том, как помочь малышу поправиться, можно здесь.