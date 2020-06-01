Пензенские абитуриенты смогут задать вопросы в мессенджерах приемной комиссии

На совещании под руководством заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова обсудили вопрос о ходе приемной кампании в колледжи региона.

По словам министра образования области Александра Воронкова, в каждом колледже начали готовить информационный контент об организации, который будет размещен на сайтах учреждений к 15 июня. Приемные комиссии также будут оперативно отвечать на вопросы абитуриентов и их родителей в мессенджерах.

Олег Ягов подчеркнул, что современная молодежь активно использует социальные сети как источник информации и общения, поэтому для информирования абитуриентов о приемной кампании это будет удобно.

«Для легкости поиска все материалы профориентационного характера отмечаются хештегами #учитьсявПензелучше и #абитуриент58», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Также подать документы на поступление можно и через портал госуслуг. В период приема документов в колледжах будет работать «горячая линия».

Отмечается, что будет лучше, если абитуриенты будут присылать документы по электронной почте.

В этом году абитуриенты смогут поступить в 22 областных колледжа. 4740 мест рассчитано для обучения за счет бюджетных средств.

Ранее информагенство писало об особенностях поступления в этом году в колледжи и техникумы региона.