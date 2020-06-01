В Гордуме Пензы выясняли, куда «Горводоканал» тратит деньги

В ходе комиссии Гордумы по безопасности и городскому хозяйству депутаты затронули вопрос, связанный с затянувшимся строительством ООО «Горводоканал» одного из очистных объектов.

О состоянии очистных сооружений рассказал начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

«В комплекс объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ООО «Горводоканал», входят сети централизованной системы холодного водоснабжения протяженностью 860 км, сети водоотведения протяженностью 535 км. В настоящее время источником водоснабжения города являются Сурское водохранилище и река Сура, где расположены водозаборные сооружения. Общая стоимость выполненных работ в рамках всех программ, в том числе инвестиционной, составила более 90 млн рублей. Мероприятия по реконструкции и капремонту объектов водоснабжения и водоотведения за счет арендной платы из этой суммы составили 22 млн рублей, по текущему аварийному ремонту – 56 млн», - рассказал он.

Депутат Людмила Коломыцева поинтересовалась, почему в 2019 году из 56 млн рублей, запланированных к тратам, фактически было потрачено лишь 7.

«Это где-то 15%. Скажите, что помешало освоить больше денег и есть ли хотя бы один объект по этой программе энергетической и экологической эффективности сданный? Насколько я знаю, эта программа идет с 2011 года, до 2014-го ее выполнение контролировала Дума, а с 2014-го – управление по регулированию тарифов и энергосбережению региона. Но ни одного построенного и сданного объекта до сих пор нет, или я ошибаюсь?» - спросила она.

Начальник городского УЖКХ переадресовал вопрос управляющему директору «Горводоканала» Юрию Ильину, так как «не готов ответить за предыдущие периоды».

«Все неосвоенные деньги в 2019 году, 49 млн, будут сминусованы с производственной программы «Горводоканала» при установлении тарифа на 2021 год. И вы правы, Людмила Викторовна, что с 2010 года реализуется инвестпрограмма, основным объектом которой является станция повторного использования промывных вод, общий объем финансирования составил порядка 250 млн рублей. В 2019 году мы сумели получить разрешение на строительство объекта только 5 декабря, продолжили подрядные работы. За оставшиеся 25 дней показать большое освоение средств не получилось.

Во-вторых, та подрядная организация, которая досталась в наследство «Горводоканалу», имеет не очень хорошую репутацию. В связи с этим также были приняты решения с этим подрядчиком не продолжать договорные отношения. Принято решение в этом году завершить цикл строительства этой станции за счет собственных средств ООО «Горводоканал» и ввести в эксплуатацию в 2020-м, завершив тем самым инвестпрограмму, которая длилась с 2010-го», - сообщил Юрий Ильин.