На ул. Калинина иномарке снесли заднюю часть. ВИДЕО

В Пенза 11 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

По словам очевидца, который выложил видео в группу в соцсети «ВКонтакте», инцидент случился на ул. Калинина, 101. Ролик был снят около 10:59.

Судя по кадрам, участником аварии стала иномарка. У автомобиля разбита задняя часть, огромная вмятина на багажнике. На месте работали сотрудники скорой помощи и полицейские.

Других участников дорожно-транспортного происшествия на кадрах не видно. Официальных данных о случившемся нет.

Инспекторы призывают соблюдать правила дорожного движения. Необходимо помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале. Также следует обдумывать каждый маневр, ведь любое неверное действие может привести к трагедии.