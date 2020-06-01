В Белинском районе мужчина налетел на инспектора, пытаясь отобрать байк

В Белинском районе Пензенской области 55-летнего мужчину подозревают в оскорблении инспектора и применении к нему насилия.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, события разворачивались 30 мая. Инспектор остановил мотоцикл, водитель и пассажир которого были без шлемов. Полицейские сообщили мужчинам о том, что за это положено административное наказание, и начали оформлять протокол.

В это время пассажир поднял мотоцикл и попытался укатить его. Инспектор потребовал остановиться и придержал байк рукой. В ответ мужчина начал бить правоохранителя по рукам, а после оскорбил его.

Дебошир, пытаясь забрать у стража порядка документы на мотоцикл, схватил его и попытался повалить на землю. Его действия остановили полицейские.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.