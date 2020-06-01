ЕР направит своих наблюдателей на все участки голосования по поправкам

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко сообщил о том, что партия направит наблюдателей на все участки общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«У нас накоплен большой опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе, по наблюдению за ходом голосования в день выборов. Кроме того, как вы знаете, в общей борьбе с пандемией на базе приемных «Единой России» по всей стране мы развернули волонтерские центры. В их работу вовлечено огромное количество добровольцев. Очевидно, что многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования. Мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки», - цитирует его слова пресс-служба партии.

По его словам, соцопросы свидетельствуют о том, что жители страны разных возрастов и политических взглядов поддерживают поправки к Конституции.

«На фоне последних событий, общей борьбы с коронавирусом мы видим своевременность и важность, прежде всего, блока социальных поправок в Конституцию. Забота о человеке, его благополучие – основа государственной политики. В случае принятия поправки закрепят важные для всех нас вещи. Это прежде всего качественная медицина, индексация пенсий и пособий, традиционные семейные ценности, забота о детях и многое другое», - отметил он.