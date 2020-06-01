Кровавая драма в Пензе. Мужчина ударил знакомого ногой в шею

В Пензе вынесли приговор 30-летнему местному жителю за тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть человека.

Установлено, что пьяный горожанин поссорился с мужчиной и начал избивать его, от чего тот упал. Злоумышленник поволок несчастного по земле, продолжая бить, а затем оттащил его за ворота дома. После этого дебошир ударил пострадавшего ногой в область шеи.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, из-за полученных травм мужчина умер. Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что пензенец не желал смерти погибшему, поэтому ему инкриминировали ч.4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Мужчина получил девять лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.