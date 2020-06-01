Владимир Едалов рассказал о строительстве в Сосоновоборске современной спортплощадки

«Главная наша цель – давать молодежи возможности, чтобы они здесь развивались. Для этого за последние годы мы решили проблему с уличным освящением: установили более 500 светильников по всем улицам. Решили проблему с питьевой водой: устанавливаем новые скважины, ремонтируем водопроводные сети. Осталось только подтянуть дороги. Будут дороги – и молодежь будет у нас оставаться», – поделился мнением Владимир Федорович.

Глава администарции отметил, что отток населения за последние годы стал меньше. Причинами улучшения он назвал развитие сельскохозяйственных предприятий, капитальный ремонт дома культуры, школ, дошкольных учреждений и открытие новых ФАПов. Отдельно был отмечен проект нового спортивно-оздоровительного комплекса открытого типа в Сосновоборске, на объекте уже ведутся земляные работы.

«Заниматься на улице различными видами спорта – это крепкое здоровье независимо от возраста. Мы поставили такую задачу, и нас поддержало правительство Пензенской области. Работы распланированы на два года. Там будут и детские большие площадки, и спортивные тренажеры, и футбольное поле, футбольное мини-поле, баскетбольные площадки и так далее.

Также мы подготовим площадку для обучения детей правилам дорожного движения. Там дорожные знаки будут, светофор. Надо детей с детского сада приучать к культуре поведения на дороге», – пояснил он.