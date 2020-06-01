Эксперты назвали наиболее безопасные страны для отдыха в 2020 году

Всемирный совет по туризму и путешествиям считает, что самые безопасные страны для летнего отдыха в этому году - Турция, Саудовская Аравия и Португалия, сообщает телеканал «360».

Эксперты отметили, что перечисленные страны ввели специальные протоколы безопасности. Они помогут путешественникам выбрать те места, где намерены соблюдать международные стандарты здравоохранения и гигиены. Эти протоколы уже одобрены Всемирной туристской организацией ООН.

Постепенно в списки войдут и другие туристические направления. Сейчас спросом у отдыхающих уже пользуются Мадрид, Барселона и Севилья, отметили во Всемирном совете.

Отмечается, что первой свои курорты для туристов в этом году предложила Турция. Там сезон уже открыт. При этом в стране просят гостей соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, лежаки на пляжах дезинфицируют и проветривают после каждого человека. На своих полотенцах загорать нельзя. С 15 июня границы открывает Италия, а с 1 июля — Греция.