Covid-19. В Пензе сотрудники скорой помощи получили выплаты за май

Главврач областной станции скорой медпомощи Владимир Атякшев 11 июня сообщил журналистам о том, что сотрудники медучреждения, работающие в период пандемии Covid-19, в полном объеме получили выплаты за май.

По его словам, областная станция скорой помощи и все ее сотрудники в условиях пандемии работают с 18 марта. С этого дня осуществляются федеральные выплаты по двум постановлениям - №415 и №484.

«Причем по 415-му были выплаты за март, а с апреля дополнительно начались и по 484-му, по которому врачи должны были получить 50 тысяч, фельдшеры и медсестры – 25 тысяч и водители - 25. Соответственно, за апрель все эти суммы в полном объеме были выплачены», - отметил Владимир Атякшев.

10 июня медики получили выплаты по итогам работы за май, по постановлению №484 общая сумма перечисленных средств составила 54 млн рублей.

«По 415-му также за май были произведены выплаты, врачи получили 20773 рубля, средний медперсонал – по 10300 рублей, фельдшеры по приему вызовов – 5193 рубля. Это тоже федеральные выплаты, направлено более 20 млн рублей. Кроме того, за май также производились выплаты по постановлению №359, это уже региональный бюджет. Работникам нашей станции было направлено 23 млн 963 тыс. рублей. То есть на сегодняшний день все выплаты сотрудники получили в полном объеме за май», - рассказал главврач станции скорой помощи.

Он добавил, что в настоящее время в медучреждении работают более двух тысяч сотрудников, из них по постановлению №484 выплаты получили 60 врачей, 925 представителей среднего медперсонала и 624 водителя.

Напомним, о материальной поддержке медиков в период пандеми Covid-19 сообщил президент России Владимир Путин.