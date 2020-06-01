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11.06.2020г.
Covid-19. В Пензе сотрудники скорой помощи получили выплаты за май

Covid-19. В Пензе сотрудники скорой помощи получили выплаты за май

Чт, 11.06.20 12:50
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Главврач областной станции скорой медпомощи Владимир Атякшев 11 июня сообщил журналистам о том, что сотрудники медучреждения, работающие в период пандемии Covid-19, в полном объеме получили выплаты за май.

По его словам, областная станция скорой помощи и все ее сотрудники в условиях пандемии работают с 18 марта. С этого дня осуществляются федеральные выплаты по двум постановлениям - №415 и №484.

«Причем по 415-му были выплаты за март, а с апреля дополнительно начались и по 484-му, по которому врачи должны были получить 50 тысяч, фельдшеры и медсестры – 25 тысяч и водители - 25. Соответственно, за апрель все эти суммы в полном объеме были выплачены», - отметил Владимир Атякшев.

10 июня медики получили выплаты по итогам работы за май, по постановлению №484 общая сумма перечисленных средств составила 54 млн рублей.

«По 415-му также за май были произведены выплаты, врачи получили 20773 рубля, средний медперсонал – по 10300 рублей, фельдшеры по приему вызовов – 5193 рубля. Это тоже федеральные выплаты, направлено более 20 млн рублей. Кроме того, за май также производились выплаты по постановлению №359, это уже региональный бюджет. Работникам нашей станции было направлено 23 млн 963 тыс. рублей. То есть на сегодняшний день все выплаты сотрудники получили в полном объеме за май», - рассказал главврач станции скорой помощи.

Он добавил, что в настоящее время в медучреждении работают более двух тысяч сотрудников, из них по постановлению №484 выплаты получили 60 врачей, 925 представителей среднего медперсонала и 624 водителя.

Напомним, о материальной поддержке медиков в период пандеми Covid-19 сообщил президент России Владимир Путин.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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07.04.2020 11:56
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