В Пензе снизилось количество заболевших коронавирусом

По словам пресс-секретаря, прирост за сутки составил 115 случаев. Наибольшее количество заболевших оказалось в Пензе - здесь вирус подхватили 72 человека. Это на 12 случаев меньше, чем по состоянию на 10 июня. На втором месте находится Пензенский район – здесь 13 зараженных. Пять человек с коронавирусом - в Тамалинском районе.

Четыре положительных теста на Covid-19 получили жители Мокшанского района. По три пациента оказалось в Городищенском, Бессоновском и Башмаковском районах, по два – в Лопатинском, Пачелмском, Лунинском районах и в Кузнецке. В Заречном, а также в Камешкирском, Шемышейском и Нижнеломовском районах – по одному заболевшему.

«В вирусологической лаборатории обследовано 37542 человека, а в лабораториях лечебной сети - 65526», - добавила Дина Черемушкина.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 3432 человек. Пензенцам напоминают о необходимости соблюдения соцдистанции. Также при выходе из дома нужно надевать маску, а по возвращении - тщательно мыть руки с мылом.