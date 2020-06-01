Covid-19. Вирус за сутки впервые подхватили 16 юных пензенцев

Всего за сутки зафиксировано 115 новых заразившихся. Среди них – 16 детей. Вирус подхватили двое годовалых малышей, трое трехлетних, а также ребята 8, 16 и 9 лет. Кроме того, заболели трое 15-летних пензенцев, двое 14-летних и столько же 17-летних. Также вирус обнаружили у 11-месячного ребенка.

Напомним, всего в регионе - 3432 подтвержденных случая.

Пензенцев просят соблюдать гигиену и носить маски. Кроме того, необходимо внимательнее следить за детьми. Узнать о том, как не допустить заражения ребенка коронавирусом, можно здесь.