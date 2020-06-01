В Пензенской области начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Жители Пензенской области, которые взяли на проживание инвалидов, престарелых и детей-сирот, начали получать выплаты по уходу за ними.

Как пишет пресс-центр облправительства, в региональном отделении Пенсионного фонда РФ приступили к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых, сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

На каждого подопечного полагается выплата в размере 12 130 рублей ежемесячно. Уточняется, что право на нее имеют опекуны, включенные в реестр министерства труда и социального развития. Среди них - работники государственных и негосударственных организаций, которые приняли на сопровождаемое проживание и временную опеку инвалидов и пожилых из стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, а также сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Получить выплаты могут волонтеры и другие граждане,которые взяли на временное проживание и опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций соцобслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.