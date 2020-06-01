Расхламление дома: от каких вещей стоит избавиться пензенцам

Избавиться от старых вещей, начистить до блеска все поверхности, разобрать шкафы – хотя бы раз в год каждый устраивает большую уборку. После такого колоссального труда хочется поддерживать порядок постоянно. Но даже у самых аккуратных не всегда получается сохранять его. Возможно ли это вообще при современном ритме жизни? Да! Полезными советами с ИА «Пенза-Пресс» поделилась пензенский специалист по организации пространства, блогер Вероника Боловинцева .

Первые серьезные попытки систематизировать организацию пространства были предприняты в США, когда начали набирать популярность курсы по домоводству. А настоящие специалисты в этой области впервые заявили о себе в ХХ веке.

В России о такой профессии пока знают немногие. Тем не менее, отмечает блогер Вероника Боловинцева, интерес к расхламлению постепенно зарождается в больших городах. Люди начинают иначе смотреть на свое жилище, и учатся избавляться от ненужного.

«Уходит пережиток советского прошлого, когда был дефицит, и все несли в дом – мол, в хозяйстве пригодится. Вы же сами помните, такие накопления хранились годами. Ну а сейчас в России мода на расхламление стала набирать обороты», - рассказала Вероника.

Итак, первая задача для всех, кто хочет жить в красивом и уютном доме – расхламление. От чего стоит избавиться в первую очередь? Вот небольшой список, который по мере уборки вы можете дополнить самостоятельно.

Сломанные вещи

Все, чем вы не можете пользоваться из-за небольших и крупных дефектов, должно отправиться в мусорное ведро. Испорченная одежда, сломанные туфли, украшение без застежек – смело избавляйтесь от того, что валяется на полках и в шкафах. Тем, кому жалко выбрасывать испорченное, Вероника Боловинцева советует задуматься о том, для чего это хранить.

«Если вам нужны эти вещи, вы занимаетесь их ремонтом сразу, а если нет – значит, можете прожить и без них», - подчеркивает организатор пространства.

Просроченные вещи

От лекарств, косметики и бакалеи с истекшим сроком годности лучше избавляться сразу. Но почти у каждого на полках нет-нет да заваляется что-то давно забытое – подаренный на прошлый Новый год чай или нераспакованный крем. Такие вещи уже не принесут пользы, но займут драгоценное место.

«Очень важно вовремя устраивать проверку, в идеале – один или два раза в месяц», - подчеркивает Вероника Боловинцева.

Вещи на будущее

Сумка, которая лежит в уголке, дожидаясь подходящей пары туфель; походный рюкзак, который хранится для вашего первого долгого похода; платье, которое вы мечтаете надеть в особенный день. Если вы действительно хотите пользоваться этими вещами – пользуйтесь. Оставлять их до лучших времен нет никакого смысла.

«Живите сегодняшним днем и используйте лучшие вещи каждый день, а не в особенный случай», - подчеркивает блогер.

Немало места в квартирах и домах занимают вещи-воспоминания (оставьте то, что вам действительно приятно видеть в своем доме, остальное – на выброс), а еще бумажный мусор – записки, рекламные листовки, чеки – от всего этого лучше избавляться сразу, не раздумывая.

Делаем вывод из первого урока от профи: преображение дома без расхламления невозможно. Если не ликвидировать ненужные вещи, они так и будут «путешествовать» с места на место и создавать бардак. Так что первым делом избавляемся от ненужного.

Система для жизни

И в частном доме, и в квартире для сохранения порядка необходимо грамотное зонирование. Вероника Боловинцева советует продумать систему под себя и выделить основные зоны в жилище.

Например, детская комната. Как распределить в ней пространство? Во-первых, нужно отделять зоны игр от зоны творчества (либо рабочего места). И, конечно, отдельное место – для сна. Если квадратные метры не позволяют соблюдать четкие разграничения, можно выйти из положения по-другому -объединить зону творчества с рабочим местом.

«Самое главное – навести порядок в этих зонах. Чтобы все лежало на своих местах и туда же возвращалось. Но когда речь идет о детях, вам самим, в первую очередь, нужно помнить о порядке. Вы для ребенка – пример. Кстати, детям очень помогает маркировка. Ребятишкам младшего возраста картинку можно нарисовать – какие именно дела по дому нужно им выполнить. С помощью таких элементов будет гораздо легче привить ребенку привычку сохранять порядок. Да, не с первого раза ребенок поймет. Да, нужно проявить терпение и время потратить. Но зато потом ваши труды дадут хорошие плоды – сами себе скажете «спасибо». Вам не придется постоянно просить ребенка прибраться в комнате, он станет организованным», - объяснила Вероника Боловинцева.

Еще одно популярное место в доме – ванная комната. В ней Вероника Боловинцева также советует соблюдать правила хранения. Профессионал рекомендует оставить только те средства, которыми пользуетесь регулярно. Хранить вещи лучше по категориям. Моющие средства – отдельно, уходовая и декоративная косметика – отдельно. Если в доме живет семья, то для каждого лучше выделить свою корзинку.

Лицо дома – гостиная, она должна быть в порядке всегда. Как это сделать? Во-первых, четко определить, чем именно вы занимаетесь в этой комнате: читаете книги, смотрите телевизор или работаете за компьютером? После нужно убрать из гостиной все вещи, которые в ней не используются – предметы для творчества лучше перенести в личную комнату (за неимением таковой выделить специальное место на полке или в шкафу, но хранить в специальном контейнере или корзине). Декоративные элементы блогер Вероника Боловинцева также советует использовать в обустройстве гостиной с умом.

«Используйте только те предметы для украшения гостиной, которые вы любите и цените! Ну а если вы любите свое «стадо» фарфоровых слонов, то прячьте их за стеклянные дверцы, так не придется постоянно смахивать с них пыль»

Вероника Боловинцева поделилась и несколькими универсальными советами, которые помогут создать уют и поддерживать помещения в порядке.

1.У каждой вещи должно быть свое постоянное место. Казалось бы, простая истина, но многие забывают о ней, когда, к примеру, торопятся побыстрее все разложить после возвращения из отпуска.

«Если вы под каждую вещь в своем доме найдете свое место, то порядок останется с вами надолго. Даже если гости нагрянут на несколько дней и этот порядок нарушат, вернуть его не составит труда, поскольку вы знаете, где каждая вещь лежит»

2. Добавить необходимые системы хранения. Имеются в виду дополнительные ящики, папки, полки – только делайте это без фанатизма! Заводить новую систему нужно под конкретные вещи, а не «на всякий случай».

3. После того, как система сортировки вещей налажена, стоит задуматься о графике для «чистых дел» по дому.

«Распределите время для уборки. Не нужно проводить всю уборку в выходные! Так вы отнимаете у себя право на отдых и время с близкими. Растягивайте дела на всю неделю. В понедельник вы, скажем, небольшое количество времени потратите на сантехнику, в среду переберете что-нибудь на кухне и так далее. Но самое главное – не тащить все на себе! Приобщайте к работе домашних»

Это – базовые знания для тех, кто хочет сделать свою жизнь комфортнее и проще. Но стать профессионалом порядка при желании может каждый. Новичку можно пойти двумя путями. Первый - собирать информацию в Сети, но поиск подходящей системы займет время. И второй – пройти специальные курсы и марафоны.

Виктория Сысоева