На Окружной иномарка разбила капот в ДТП

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В Пензе на Окружной 11 июня произошла авария, о которой рассказали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте».
По словам пользователя, инцидент случился около ТЦ «Горизонт». Снимки дорожно-транспортного происшествия были сделаны около 12:30.
Судя по фото, участниками аварии стали две иномарки. У одной из легковушек сильно разбита передняя часть – пострадал капот, разбилась правая фара. У второго автомобиля видны незначительные повреждения.
Официальной информации о ДТП нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима, бокового режима и дистанции.