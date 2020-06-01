В Пензе приговор руководителю «Инвест-Гаранта» вступил в силу

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В Пензе вступил в силу приговор руководителю ООО «Инвест-Гарант» по одному из эпизодов дела по факту мошенничества со вкладами.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, руководитель «Инвест-Гаранта» и фактический руководитель ООО «Бизнес Партнер» в июне 2018 года обманом получила у шести вкладчиков более 2,2 млн рублей под расписку. Женщина сказала им, что деньги необходимы для банковского транша, чтобы возобновить работу фирмы, и обещала вернуть их через день-два. Однако свое слово она не сдержала.
«Настоящее уголовное дело в связи с большим объемом и множественностью эпизодов было выделено из материалов другого уголовного дела, расследование которого продолжается», - добавили в пресс-службе.
Бизнесвумен назначили три года в колонии общего режима. Женщина не согласилась с приговором и решила обжаловать его, считая, что она не виновна. Однако решение оставили без изменения. Приговор вступил в законную силу.Напомним, по данным следствия, с 2012 по 2018 годы компании «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М» распространяли информацию о выгодных вкладах, которой поверили пензенцы. Группа, стоявшая во главе организаций, завладела суммой более миллиарда рублей, обещаниям поверили более пяти тысяч человек. Было возбуждено уголовное дело.