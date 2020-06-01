В Пензе приговор руководителю «Инвест-Гаранта» вступил в силу

В Пензе вступил в силу приговор руководителю ООО «Инвест-Гарант» по одному из эпизодов дела по факту мошенничества со вкладами.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, руководитель «Инвест-Гаранта» и фактический руководитель ООО «Бизнес Партнер» в июне 2018 года обманом получила у шести вкладчиков более 2,2 млн рублей под расписку. Женщина сказала им, что деньги необходимы для банковского транша, чтобы возобновить работу фирмы, и обещала вернуть их через день-два. Однако свое слово она не сдержала.

«Настоящее уголовное дело в связи с большим объемом и множественностью эпизодов было выделено из материалов другого уголовного дела, расследование которого продолжается», - добавили в пресс-службе.

Бизнесвумен назначили три года в колонии общего режима. Женщина не согласилась с приговором и решила обжаловать его, считая, что она не виновна. Однако решение оставили без изменения. Приговор вступил в законную силу.