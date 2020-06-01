Владимир Путин 11 июня по видесвязи проведет встречу с Иваном Белозерцевым

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Президент РФ Владимир Путин 11 июня в режиме видеосвязи проведет встречу с губернаторм Пензенской области Иваном Белозерцевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У президента сегодня - активная телефонная дипломатия: во второй половине дня - несколько телефонных разговоров. Эта неделя вообще достаточно насыщенная по международным телефонным контактам. Президент сегодня продолжит общение с главами регионов, сегодня будет Белозерцев из Пензенской области в режиме видеоконференции», - сообщил Дмитрий Песков.
11 июня Владимир Путин также проведет совещание с членами Совета безопасности, пишет ТАСС.