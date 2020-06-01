Пензенцам рассказали, какая погода будет в День России

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 12 июня.

Так, жителей региона ждет переменная облачность без существенных осадков. Местами днем будет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до 25-30 градусов тепла.

Спасатели просят пензенцев быть осторожными во время жары: необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей, пить больше воды, носить головные уборы и легкую светлую одежду. Тем, кто передвигается на общественном транспорте, лучше планировать поездки в утреннее и вечернее время,когда жара спадает.