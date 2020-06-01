«Поддалась панике». Жительница Бессоновки потеряла 309 тыс руб из-за мошенника

Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и сказал, что он – сотрудник банка. Хитрец сообщил собеседнице, что с ее карты пытаются украсть деньги, а для отмены операции сельчанке нужно продиктовать цифровые коды, которые поступят ей в SMS. Испуганная женщина так и сделала, после чего обнаружила пропажу 309 тысяч рублей со счета.

«Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана, но поддалась панике и сообщила секретные коды мошенникам», - пишет пресс-служба регионального управления МВД.

По факту кражи правоохранители проводят проверку.

Стражи порядка подчеркивают, что обманщикам важно втянуть собеседника в разговор, чтобы успеть обмануть. Во избежание неприятных ситуаций необходимо сразу же прекращать беседу с незнакомцами.