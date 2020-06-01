Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

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Выпускники девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестаты не сдавая экзамены. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт правительства страны.
Премьер-министр подписал соответствующее постановление.
Однако тем, кто намерен поступать в вуз, все-таки придется сдавать ЕГЭ. Первые экзамены пройдут 3 июля.
Напомним, порядок итоговой аттестации и вступительных испытаний изменили в России из-за пандемии коронавируса. Считается, что такие меры должны защитить школьников и их учителей от заражения.