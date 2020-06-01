Covid-19. В Пензе первому пациенту перелили антивирусную плазму

В Пензенском областном клиническом центре крови начали производство плазмы от переболевших коронавирусом пациентов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, донорский продукт перелили пациентке областного клинического центра спецвидов медпомощи, более известногок ак КИМ.

«Для формирования реестра потенциальных доноров антиковидной плазмы в центре крови проводится обследование доноров на наличие антител к COVID-19, а также людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию», - сообщила главврач медучреждения Татьяна Крылова.

После заготовки иммунную плазму подвергают процедуре патогенредукции и передают в больницы региона.

Отмечается, что переливание такой плазмы может спасти жизнь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Такой способ опробовали в Китае, откуда началась вспышка коронавируса.