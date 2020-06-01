В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 11 июня сообщила о продлении в регионе режима повышенной готовности.





«Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений», - сказала она.

Соответствующий документ, вносящий изменения в постановление о введении в региона режима повышенной готовности, размещен на сайте областного правительства.

Напомним, в регионе за сутки зафиксировали 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего – 3432 заразившихся.