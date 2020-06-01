В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

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«Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений», - сказала она.
Соответствующий документ, вносящий изменения в постановление о введении в региона режима повышенной готовности, размещен на сайте областного правительства.
Напомним, в регионе за сутки зафиксировали 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего – 3432 заразившихся.