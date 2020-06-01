В Сосновоборском районе отремонтируют библиотечно-досуговый центр

Так, специалисты займутся ремонтно-восстановительными и отделочными работами внутренних помещений, заменой окон и дверей, отделкой фасада декоративной штукатуркой. Также они отремонтируют крыльцо, козырьки, отмостки и проведут электромонтажные работы.

В пресс-центре облправительства рассказали, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет 55%. В этом году в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ, на ремонт здания выделили более пяти миллионов рублей. Строительные работы завершатся до 1 сентября.

Здание «Индерского сельского библиотечно-досугового центра» было построено в 1969 году, клуб рассчитан на 500 посадочных мест.