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11.06.2020г.
Президент прокомментировал возможность участия Ивана Белозерцева в выборах губернатора

Президент прокомментировал возможность участия Ивана Белозерцева в выборах губернатора

Чт, 11.06.20 15:10
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Президент РФ Владимир Путин 11 июня провел рабочую встречу с губернатором Иваном Белозерцевым в режиме видеосвязи.

В ее рамках губернатор доложил главе государства о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, привлечении инвестиций. Обозначил проблемные вопросы, по которым еще предстоит большая работа. И задал ряд вопросов.

«Есть острая необходимость в строительстве современной детской поликлиники в центральной части города. Ориентировочно, необходимо 630 млн рублей. Прошу поддержать нас в реализации проекта и включить объект в федеральную программу», - сказал глава региона.

Второй вопрос касался предстоящих выборов губернатора Пензенской области. Решением Заксобра избирательная компания в регионе стартовала 10 июня.

«В последние годы в Пензенской области наметилась позитивная динамика в разных отраслях экономики. Хотелось бы с земляками при вашей поддержке закрепить эту поступательную динамику, сделать ее устойчивой. Хочу обратиться с просьбой - оказать мне доверие и разрешить мне принять участие в выборах главы региона», - спросил Иван Белозерцев.

Владимир Путин задал ряд уточняющих вопросов по медучреждению и дал оценку социально-экономического развития Пензенской области, отметив сильные и слабые стороны.

«По поводу результатов работы и общего состояния. Проблемы есть, вы предусмотрительно их перечислили. Это дефицитное исполнение бюджета – 2,3%. Здесь нет ничего критичного, но вы это знаете, и я хотел бы обратить на это внимание. Доходы консолидированного бюджета растут. Долговая нагрузка. Пензенская область не единственная, где есть такая нагрузка. Иван Александрович, нужно работать, финансовый блок нужно нацелить на работу. [...] 

Чем вы можете гордиться: это увеличение сельхозпроизводства. 15,2% - это больше, чем по России. Вся ваша команда может гордиться. Увеличение инвестиций. Промышленные производства почти в два раза выше развивается, чем по стране. Региональный продукт увеличивается в большем объеме, чем по России. Строительство. Работа идет в правильном направлении. На сегодняшний день уровень безработицы у вас ниже, чем среднероссийский и аварийного жилья тоже поменьше.

У вас, я смотрю, завод планирует строительство по производству кошерной продукции. Это очень хорошо.

У вас есть право, предъявив результаты работы людям Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области. Нужно напрямую работать с избирателями, показывать им, что сделано. Объективно говорить о том, что сделать не удалось, показывать и доказывать все возможности, что вы можете двигаться вперед. Успехов вам!» - ответил президент.

Иван Белозерцев поблагодарил Владимира Путина за поддержку и пригласил посетить Пензенскую область.

«Спасибо, обязательно постараюсь», - ответил глава государства.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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