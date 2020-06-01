Президент прокомментировал возможность участия Ивана Белозерцева в выборах губернатора

В ее рамках губернатор доложил главе государства о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, привлечении инвестиций. Обозначил проблемные вопросы, по которым еще предстоит большая работа. И задал ряд вопросов.

«Есть острая необходимость в строительстве современной детской поликлиники в центральной части города. Ориентировочно, необходимо 630 млн рублей. Прошу поддержать нас в реализации проекта и включить объект в федеральную программу», - сказал глава региона.

Второй вопрос касался предстоящих выборов губернатора Пензенской области. Решением Заксобра избирательная компания в регионе стартовала 10 июня.

«В последние годы в Пензенской области наметилась позитивная динамика в разных отраслях экономики. Хотелось бы с земляками при вашей поддержке закрепить эту поступательную динамику, сделать ее устойчивой. Хочу обратиться с просьбой - оказать мне доверие и разрешить мне принять участие в выборах главы региона», - спросил Иван Белозерцев.

Владимир Путин задал ряд уточняющих вопросов по медучреждению и дал оценку социально-экономического развития Пензенской области, отметив сильные и слабые стороны.

«По поводу результатов работы и общего состояния. Проблемы есть, вы предусмотрительно их перечислили. Это дефицитное исполнение бюджета – 2,3%. Здесь нет ничего критичного, но вы это знаете, и я хотел бы обратить на это внимание. Доходы консолидированного бюджета растут. Долговая нагрузка. Пензенская область не единственная, где есть такая нагрузка. Иван Александрович, нужно работать, финансовый блок нужно нацелить на работу. [...]

Чем вы можете гордиться: это увеличение сельхозпроизводства. 15,2% - это больше, чем по России. Вся ваша команда может гордиться. Увеличение инвестиций. Промышленные производства почти в два раза выше развивается, чем по стране. Региональный продукт увеличивается в большем объеме, чем по России. Строительство. Работа идет в правильном направлении. На сегодняшний день уровень безработицы у вас ниже, чем среднероссийский и аварийного жилья тоже поменьше.

У вас, я смотрю, завод планирует строительство по производству кошерной продукции. Это очень хорошо.

У вас есть право, предъявив результаты работы людям Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области. Нужно напрямую работать с избирателями, показывать им, что сделано. Объективно говорить о том, что сделать не удалось, показывать и доказывать все возможности, что вы можете двигаться вперед. Успехов вам!» - ответил президент.

Иван Белозерцев поблагодарил Владимира Путина за поддержку и пригласил посетить Пензенскую область.

«Спасибо, обязательно постараюсь», - ответил глава государства.