Пензенская область заняла 8 позицию в ПФО по смертности от Covid-19

По словам представителя информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Николая Евдокимова, за неделю показатели снизились с 0,90% до 0,82%. Таким образом, региона с пятой позиции перешел на восьмую.

Отмечается, что в тройку субъектов с самой высокой летальностью на этой неделе входит Пермский край –1,31%, Удмуртская Республика – 1,16%, и Нижегородская область – 1,14%, а самая низкая смертность зафиксирована в Республике Татарстан – 0,26%, что в три раза ниже показателя в целом по ПФО - 0,81%. По стране показатель летальности в настоящее время составляет 1,30%.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Пензенской области коронавирус подтвердился у 3432 человек. Прирост в сутки составил 115 случаев. Также стало известно о том, что режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 июня. Пензенцам напоминают о необходимых мерах профилактики: нужно носить маску и не забывать про личную гигиену.